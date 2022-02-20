РФ и Беларусь продолжают совместные "военные учения" якобы из-за обострения на Донбассе: В Европе очень сильно запахло порохом

В связи с "нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе" президенты России и Беларуси решили продолжить совместные учения, которые должны были завершиться 20 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Беларуси.

В ходе учений будут тщательно проработаны этапы обороны Союзного государства, которые не были охвачены с такой степенью детализации учебными вопросами предыдущего периода проверки.

"В целом, ее направленность останется неизменной – она призвана обеспечить адекватное реагирование и деэскалацию военных приготовлений недоброжелателей вблизи наших общих границ", - сказано в сообщении.

"В Европе очень сильно запахло порохом, её целенаправленно подталкивают к войне", - заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Читайте также: Белорусская сторона заверила, что понтонный мост потребовался для "военных учений", - Резников