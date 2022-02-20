Наконец-то власть признала реальность, - Порошенко о заявлениях Зеленского в Мюнхене

Петр Порошенко в очередной раз призвал союзников предоставить Украине оборонное оружие и ввести на территорию Донбасса миротворцев ООН.

Об этом он сказал журналистам на Аллее Героев Небесной Сотни, где сегодня чтят память погибших на Майдане, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политической силы.

"Очень важно, что в Мюнхене я услышал слова Зеленского, хорошие слова. Они значат только одно: после 4 месяцев неприятия нашей позиции, позиции мировых партнеров, иностранных журналистов о том, что угроза российского вторжения растет, наконец-то они отвергли рецепт фильма "Не смотри вверх", посмотрели и увидели приближающееся зло", - говорит Порошенко.

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"Мы должны были 4 месяца укреплять обороноспособность государства, финансировать нашу армию. После того, как были обвинены все – от наших партеров Байдена и Джонсона, что они разгоняют панику и препятствуют инвестициям Украины, и завершая тем, что CNN, Reuters, Washington Post "хуже, чем кремлевские издания, потому что они лгут". Еще два дня назад это были слова лидера фракции Зеленского в Верховной Раде", - напомнил Порошенко.

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"Что могут сейчас сделать наши международные партнеры, кроме поставок оружия, кроме лэнд-лиза, кроме международной деятельности? Это созыв срочного заседания Совета Безопасности ООН и принятие решения о введении миротворцев на оккупированную часть Донбасса", – считает Порошенко.

"Прекратить путинские фейковые новости о якобы ответственности украинцев. И введением миротворцев дать ответ миру на захватнические стремления Путина. Это еще может остановить войну. Я оптимист, я тоже надеюсь и молюсь, что войны можно избежать. Я убежден, что война будет концом для России и для Путина. И сработает если не разум, то хотя бы инстинкт самосохранения", - отмечает пятый президент.

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"Но мы должны быть начеку в защите лучшего государства мира – Украины. Я очень благодарю за то, что в отличие от власти Украина и украинцы демонстрируют очень ответственное поведение, без всякого признака паники, когда большинство иностранцев покинули Украину", – говорит Порошенко.

"Я благодарю, что за восемь лет войны у нас уже выработалась прививка, чтобы Путину не удалось взорвать нашу страну изнутри – чтобы когда паника нахлынет и якобы для того, чтобы навести порядок и спокойствие, нам нужно будет, как сделал Янукович, пригласить Путина. Они этого не дождутся", – резюмирует лидер "Европейской Солидарности".