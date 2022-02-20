Франция советует своим гражданам покинуть Украину

Министерство иностранных дел Франции рекомендовало своим гражданам, не имеющим весомых оснований для пребывания в Украине, покинуть страну.

Об этом говорится в официальном сообщении ведомства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"В условиях напряженности, возникшей из-за сосредоточения российских войск у границ Украины и нарушения режима прекращения огня вдоль линии столкновения на востоке страны, рекомендуется проявлять повышенную бдительность и не посещать приграничные районы на севере и востоке страны".

Гражданам Франции в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, а также как мера пресечения в Днепропетровской области, настоятельно рекомендуется оставить эти районы без промедлений", - сказано в сообщении.

Также рекомендуется всем гражданам Франции, чье пребывание в Украине не имеет веских оснований, покинуть страну. Министерство также рекомендует гражданам отложить все поездки в Украину.

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