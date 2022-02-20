С начала суток ранен воин вследствие обстрела войск РФ, по состоянию на 14:00 оккупанты 35 раз открывали огонь, - ООС

Сегодня, по состоянию на 14:00, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 35 нарушений режима прекращения огня, 31 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, вооружение боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы.

"В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения и находится в лечебном заведении", - отмечают в штабе.

Также сообщается, что из-за регулярных обстрелов приостановлено функционирование КПВВ "Счастье", где введен режим "Красный".

Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.