К "Крымской платформе" присоединился Лихтенштейн, - Кулеба

Лихтенштейн стал еще одним государством, решившим приобщиться к работе "Крымской платформы".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сказал в воскресенье во время стрима в фейсбуке.

"Очень хорошую новость сообщила мне коллега из Лихтенштейна. Она официально подтвердила сегодня на встрече, что Лихтенштейн присоединяется к "Крымской платформе". Это государство не участвовало в учредительном саммите "Крымской платформы", но сегодня оно присоединилось к нашим усилиям", - сказал Кулеба.

Он добавил, что "такие вещи нам нужны. Они показывают, что мы не живем сегодняшним днем, что мы думаем о стратегии, о перспективе, и наши партнеры вместе с нами в этом".

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