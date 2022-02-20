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Необходимо провести беспристрастное международное расследование якобы попадания украинских снарядов на территорию России, - Кулеба

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Необходимо провести беспристрастное международное расследование якобы попадания украинских снарядов на территорию России, - Кулеба
Украина призывает провести международное расследование якобы обстрелов территории Российской Федерации. Накануне некоторые российские СМИ сообщили, что обстрелы якобы велись со стороны Украины.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил сегодня во время онлайн-брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Я вчера заявил и подтверждаю, что Украина призывает провести беспристрастное международное расследование попадания якобы украинских снарядов на территорию России... Нам нечего скрывать, мы знаем, что никаких подобных обстрелов Украина не совершала. Если России тоже нечего скрывать, то она должна поддержать проведение независимого расследования", - отметил украинский министр.

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Топ комментарии

  • Andriy Kalnyshevsky
    нафіга виправдовуватися при очевидному фейку? Хтось притомний повірив в це?
    кульоба навіщо ти це піднімаєш?
  • Игорь Бех
    Ты не прав. Кулеба очень умно поймал кацапов. Они сами подняли шум,вот и есть повод уличить их во лжи на мировом уровне с расследованием той же международной комиссии. А сделать это кстати несложно. Я специально измерил расстояние между Широкино и Безыменным(не знаю точно где наши,но беру с запасом) до кацапской границы. И оно равно - 28 км по прямой. А САУ стреляют до 20 км. Так,что ложь на лицо. Лично я считаю,что нужно надоедливо кричать об этой проверки информации с экспертами.Даже если кацапы будут от этого увиливать.
  • Verter_98
    действительно его идея идиотская.

    Кацапы для того и стрельнули туда, чтоб поднять шум и привлечь внимание. Зачем им подыгрывать?

    Расследование на територии рашки в принципе не может дать какой-то результат. Если надо они еще тысячу таких ям выроют для достижения нужного результата "расследования"
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