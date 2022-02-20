У Путина нет правдивой информации, если думает, что в Украине будут приветствовать российских военных, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен озвучил предположение, что вероятные планы Кремля вторгнуться в Украину свидетельствуют о нехватке информации, поступающей президенту РФ Владимиру Путину.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон, об этом он заявил в интервью российскому телеканалу "Дождь" 19 февраля.

"Проблема для любой системы, которая, как Россия, к сожалению, превращается в автократию, заключается в том, что очень мало кто говорит правду власть имущим. И меня беспокоит, что президент Путин совершенно не обязательно получает факты и правдивую информацию. Если он считает, что в Украине российских военных встретят с распростертыми объятиями, то, боюсь, он глубоко заблуждается", - сказал Блинкен.

Американский дипломат напомнил о том, что было до российской агрессии против Украины в 2014 году.

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"До 2014 года, до того, как Россия захватила Крым и вошла на Донбасс, чтобы поддержать сепаратистов, если вы посмотрите на опросы общественного мнения, люди в Украине очень благосклонно относились к России. И это хорошо. Сегодня ситуация диаметрально противоположная. 90% украинцев отвращены от России в результате российской агрессии", – объяснил Блинкен.

Он отметил, что похожая ситуация сложилась и с мнением украинцев о вступлении их страны в НАТО: 25% за вступление до 2014 года и "уже 60–65%" - сейчас.

"Своими действиями и действиями России президент Путин приблизил то, что он, по его словам, хотел предотвратить. И если это продолжится, я думаю, станет только хуже. И люди, которые пострадают, – это в первую очередь простые украинцы. Если будет атака на Киев, где проживает почти 3 млн человек, это будет катастрофа. Но я должен также сказать: я боюсь, что и россияне пострадают. Украинцы не встретят российских военных с распростертыми объятиями. Напротив. И, конечно, объединенное международное сообщество дало понять, что, если Россия снова проявит агрессию по отношению к Украине, будут очень серьезные последствия", – подчеркнул Блинкен.

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На уточняющий вопрос журналистки, уверены ли Соединенные Штаты в имеющейся у них информации, Блинкен ответил, что "вполне уверены".

"Мы выносим ее в публичное пространство не для того, чтобы начать войну, а для того, чтобы войну предотвратить. Войну, которая не входит ни в чьи интересы, начиная с российского народа. Вот что мы пытаемся сделать. И если есть шанс отыскать дипломатический путь разрешения этой ситуации, я твердо намерен сделать это. Но если нам придется отвечать на агрессию России, мы сделаем и это", – заявил он.

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