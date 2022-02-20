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Жителям ОРДЛО приходят сообщения о необходимости прибыть в "военкоматы". Мужчин из н.п. Стыла принудительно вывозят под предлогом "призыва", - Денисова

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Жителям ОРДЛО приходят сообщения о необходимости прибыть в "военкоматы". Мужчин из н.п. Стыла принудительно вывозят под предлогом "призыва", - Денисова
Страна-оккупант продолжает нарушать права жителей, проживающих в ОРДЛО, ставших фактическими заложниками незаконных вооруженных формирований.

Об этом написала в фейсбуке уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мне стало известно, что мужчин из села Стыла на территории временно оккупированного Донбасса, где проживают этнические греки, принудительно вывозят из домов под предлогом "призыва" на войну с Украиной. В связи с этим и с целью огласки жители села были вынуждены обратиться за помощью к чрезвычайному и полномочному послу Греции в Украине", - пишет Денисова.

По ее словам, уже известно о вывозе в неизвестном направлении Андрея Водолазкина, отца троих детей, младшему из которых пять лет. Еще один человек скрывается от оккупационных войск, опасаясь за свою жизнь.

Кроме того, по словам Денисовой, жителям ОРДЛО направляются телефонные сообщения о необходимости прибытия в военкоматы, а за уклонение угрожают уголовной ответственностью.

Такие действия являются проявлением принудительной мобилизации, запрещенной международным гуманитарным правом. В частности, статьей 51 Конвенции о защите гражданского населения во время войны запрещается оккупационному государству вынуждать лиц, находящихся под защитой, то есть оказавшихся под властью стороны конфликта или оккупационного государства, гражданами которого они не являются, служить в его вооруженных или вспомогательных силах", – добавляет Денисова.

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"Обращаюсь к мировому сообществу отреагировать на факты принудительного призыва граждан Украины на временно оккупированных территориях в ряды незаконных вооруженных формирований, поддерживаемых страной-агрессором", - резюмирует омбудсмен.

Жителям ОРДЛО приходят сообщения о необходимости прибыть в военкоматы. Мужчин из н.п. Стыла принудительно вывозят под предлогом призыва, - Денисова 01

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Топ комментарии

  • Andy Jumeirach
    а почему они не падают под колёса автобусов их вывозящих, так же как падали под украинские БТРы в 2014 году ???
  • cimbitep
    если встречаешь кацапсин с цветами, то будь готов к тому, что очень скоро эти цветы будут на твоей могилке. всем этим донбаситам ненавистны проклятые укробиндеровцы, пусть теперь хлебают щи лаптями и радуются свелой россии.
  • Візор Гук
    нарешті скрепно-рашапоїдний лохторат откушає рузького міру по повній, нехай при зустрічі один одного "щиро"вітає не відвертаючи очі. нам цього гівна не треба і ми зробимо все щоб цей мордор не поширився більше ні на один метр.
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