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Зеленский в разговоре с Макроном обсудил безотлагательный созыв заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу

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Зеленский в разговоре с Макроном обсудил безотлагательный созыв заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.

"В продолжение вчерашнего разговора проинформировал Эмманюэля Макрона о текущей ситуации с безопасностью и о новых провокативных обстрелах. Выступаем за активизацию мирного процесса. Поддерживаем неотложный созыв ТКГ и немедленное введение режима "тишины", - отмечается в сообщении.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Зашевелилось оно. Четыре месяца союзники предупреждали что так и будет. А оно только услышало что это все серьезно.
  • макаренко юра
    Смішно. Склад ТКГ-Україна,рф,ОБСЄ. рф відмовилась від зустрічі. Кого ти скликаєш,бевзю ? Все мріє з "тою стороною" зустрітись,про щось домовитись....
    Займись обороною країни ! Вибивай додаткові санкції !
  • Андрій Жагун 3f28c282
    Не воно, воно то зіц-прєдсєдатель Фунт!
    Це Іцик Клопомойський зрозумів, що 100 млорд від рахи за повернення України у рускій мір не буде, а буде розкуркулення пацаками Іцика Клопомойського!
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