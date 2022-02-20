У убитого российскими войсками украинского офицера Антона Сидорова осталась жена и три дочери. Киев сделает все для их поддержки, - Кличко

Киевский голова Виталий Кличко выразил искренние соболезнования семье павшего на Донбассе киевлянина капитана Антона Сидорова, его близким и побратимам.

Слова сочувствия Кличко разместил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"35-летний Антон Сидоров с первых дней российской агрессии защищал территориальную целостность и независимость Украины на востоке нашего государства. Был помощником начальника штаба-начальником разведки 3 мб 30 омбр. Он погиб вчера при обстреле незаконными вооруженными формированиями и российско-оккупационными войсками на Донбассе", - напоминает глава Киева.

По словам Кличко, без отца остались три дочери, самой младшей из которых всего полгода.

"Антон Сидоров запомнился побратимам достойным, преданным и профессиональным военнослужащим. Настоящим защитником Украины. А многие украинцы слышали его песню, посвященную погибшим воинам, "Спите, братья мои". Светлая память Герою... Город сделает все, чтобы поддержать дочерей и вдову павшего Героя", - добавил Кличко.

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