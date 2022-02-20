Мы сломали вражеский сценарий, агрессору никто не верит, - Резников
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на прессслужбу Минобороны, такое мнение высказал министр обороны Алексей Резников.
Как отмечается, в зоне проведения Операции Объединенных сил четвертый день наблюдается обострение: если за 1,5 месяца с начала года фиксировалось 2-5 обстрелов позиций Объединенных сил и населенных пунктов ежедневно, 17 февраля было зафиксировано 60 обстрелов, 18 февраля - 66, а 19 февраля – уже 136.
"Командование российских оккупационных войск размещает артиллерию и бронетехнику среди жилых домов и оттуда обстреливает наши мирные населенные пункты. Это поведение преступников, которые провоцируют нас на ошибки. Враг прекрасно знает, что у нас есть все основания отвечать согласно ст.51 Устава ООН. И мы не оставляем действия оккупационных войск безнаказанными, но я горжусь тем, как наши военные сейчас держат этот удар, они действуют очень взвешенно и знают, как отвечать филигранно, поэтому весь поток фейков, продуцируемых российской пропагандой, не имеет никакого эффекта. Им никто не верит", - сказал Резников на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, поток дезинформации "только убеждает всех, что Украина защищается от подлого агрессора, который готов принести в жертву женщин и детей, чтобы разрушить мир".
"В ближайшее время нам следует готовиться сдерживать высокое давление. Враг пытается расшатать Украину изнутри. Запугать и принудить к капитуляции. Но мы устоим. Мы уже сломали вражеский сценарий, потому что были готовы к нему", - сказал министр.
Также, по его словам, было предусмотрено продолжение совместных с РФ учений в Беларуси, и украинская сторона также заранее приняла соответствующие меры.
"С каждым днем все больше людей будут осознавать, что мы действительно защищаем Европу. Это откроет возможности для новых союзов и увеличения поддержки на разных уровнях", - резюмировал Резников.