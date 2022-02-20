Рост огневой активности войск РФ фиксируется по всей линии разграничения, - Монастырский
Об этом сообщил на брифинге министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
По его словам, подразделения ведомств, входящих в Министерство внутренних дел, отвечают не только за процессуальную фиксацию обстрелов, но и ликвидацию последствий этих вражеских действий.
"После того, как фиксируется обстрел, представители Национальной полиции возбуждают уголовное производство по факту террористического акта и нарушения законов и обычаев войны (258 и 438 статьи Уголовного кодекса Украины). В последнее время открыты десятки таких производств и далее их расследование переходит к подследственности в СБУ", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что ГСЧС обеспечивает эвакуацию мирного населения в случае возникновения опасности. Также пиротехники ГСЧС проверяют местность на предмет оставшихся неразорвавшихся снарядов и в целом на безопасность проведения восстановительных работ.
Говоря о ситуации на линии разграничения в целом, Денис Монастырский отметил: "На сегодняшний день мы только защищаемся. Наши силы, наши военные полны решимости, но мы понимаем, что защита - это главное, на что нам нужно рассчитывать".