Страны, скептически настроенные по поводу членства Украины в ЕС, начали задумываться, - Кулеба

Страны, которые сегодня скептически настроены по поводу членства Украины в Европейском Союзе, на фоне российской агрессии начали задумываться над этим вопросом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время онлайн-включения с Мюнхена.

"Мы призываем партнеров отвергнуть любые колебания и необоснованные оговорки и четко сказать: Украина является частью нас, мы являемся единым целым. Я не знаю, как быстро это приведет к результату, которого мы ожидаем, но из всех разговоров, которые я имел здесь, в Мюнхене, я могу вам сказать, что как никогда европейские страны, даже скептически относившиеся к членству Украины в ЕС, начали задумываться над этим вопросом", - сказал Кулеба.

По его словам, мы видим, что позиции можно менять, "если работать и правильно использовать момент".

Напомним, что президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Украина требует четких временных границ членства в Европейском Союзе и НАТО.

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