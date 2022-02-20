На Донбассе ранен украинский воин, российские войска совершили 35 обстрелов, - штаб ООС
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-центр ООС сообщает в фейсбуке.
"Сегодня по состоянию на 14 часов со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 35 нарушений режима прекращения огня, 31 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", - говорится в сообщении.
В частности, противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, вооружение боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы.
В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья удовлетворительное.
Из-за регулярных обстрелов приостановлено функционирование контрольного пункта въезда-выезда "Счастье", где введен режим "красный".
Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.