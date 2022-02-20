В результате российского обстрела ранен воин. По состоянию на 17:00 войска РФ 53 раза открывали огонь на Донбассе, - ООС

Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой украинскими военнослужащими. По состоянию на 17:00 20 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 53 нарушения, 50 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

По данным штаба, российско-оккупационные войска обстреляли:

Четыре раза Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Три раза Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.

Дважды Гранитное из минометов калибра 120 мм и 82мм.

Три раза Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов.

Пять раз Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Три раза Опытное – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Пески из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Три раза Новогнатовка – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Два раза Счастье – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Артема – из минометов калибра 120 мм.

Три раза Новотошковское – из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм.

Тарамчук – из артиллерии калибра 122 мм.

Старомихайловка - из минометов калибра 120 мм.

Дважды Светлодарск – из автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Золотое – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Южное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Новотроицкое – из минометов калибра 82 мм.

Троицкое – из минометов калибра 120 мм.

Причепиловку - из артиллерии калибра 152 мм.

Павлополь – из минометов калибра 82 мм.

Болотное – из минометов калибра 82 мм.

Крымское – из минометов калибра 82 мм.

Лапаскино - из минометов калибра 82 мм.

Новогригоровку – из станковых противотанковых гранатометов.

Трудовское – из артиллерии калибра 122 мм.

Марьинку – из минометов калибра 120 мм.

Дважды Калиновое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.

Николаевку – из минометов калибра 120 мм.

Новозвановку – из минометов калибра 120 мм.

Богдановка – из артиллерии калибра 122 мм.

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"В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное", - отмечают в штабе.

Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.

Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.