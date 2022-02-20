В результате российского обстрела ранен воин. По состоянию на 17:00 войска РФ 53 раза открывали огонь на Донбассе, - ООС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
По данным штаба, российско-оккупационные войска обстреляли:
Четыре раза Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Три раза Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
Дважды Гранитное из минометов калибра 120 мм и 82мм.
Три раза Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов.
Пять раз Луганское – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Три раза Опытное – из минометов калибра 120 мм.
Дважды Пески из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Три раза Новогнатовка – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Два раза Счастье – из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Артема – из минометов калибра 120 мм.
Три раза Новотошковское – из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм.
Тарамчук – из артиллерии калибра 122 мм.
Старомихайловка - из минометов калибра 120 мм.
Дважды Светлодарск – из автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Золотое – из минометов калибра 120 мм.
Дважды Южное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Новотроицкое – из минометов калибра 82 мм.
Троицкое – из минометов калибра 120 мм.
Причепиловку - из артиллерии калибра 152 мм.
Павлополь – из минометов калибра 82 мм.
Болотное – из минометов калибра 82 мм.
Крымское – из минометов калибра 82 мм.
Лапаскино - из минометов калибра 82 мм.
Новогригоровку – из станковых противотанковых гранатометов.
Трудовское – из артиллерии калибра 122 мм.
Марьинку – из минометов калибра 120 мм.
Дважды Калиновое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
Николаевку – из минометов калибра 120 мм.
Новозвановку – из минометов калибра 120 мм.
Богдановка – из артиллерии калибра 122 мм.
"В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное", - отмечают в штабе.
Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.
Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.