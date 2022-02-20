Макрон и Путин договорились интенсифицировать работу по созыву заседания ТКГ в ближайшие часы, - Елисейский дворец
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.
Кроме того, как указывается, они согласились со следующими пунктами:
- возобновление работы в рамках "Нормандского формата" на основе обменов и предложений, сделанных Украиной в последние дни.
- необходимость способствовать дипломатическому разрешению нынешнего кризиса вокруг Украины. Для этого в ближайшие дни и недели будет проводиться интенсивная дипломатическая работа. Министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в ближайшие дни встретится со своим коллегой Сергеем Лавровым, и с этой целью в Париже будет проведено несколько консультаций.
- для проведения этой работы в серьезных условиях главы двух государств взяли на себя жесткие обязательства совершать все полезные действия во избежание эскалации, снижения рисков и сохранения мира.