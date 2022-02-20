Пропагандисты РФ готовят фейковый сюжет о том, как ВСУ "бомбят" людей из БПЛА, - разведка

Российские оккупационные войска на Донбассе запланировали совершить очередную провокацию в Донецкой области - пропагандисты снимают постановочное видео о сбросе бомб на мирных жителей якобы "из украинского беспилотника".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТУ "СХИД" со ссылкой на разведку.

Так, по данным разведки, главный специалист "министерства информации ДНР" Гриценко Александр Викторович лично поставил задачу съемочным группам пропагандистов снять последствия обстрелов, якобы совершенных украинскими силами.

Он дал четкие указания по поводу того, чтобы местные жители, комментируя обстрелы, говорили, что они "слышали звуки беспилотника".

Учитывая это, разведка предупреждает, что оккупанты намерены опубликовать материалы с обвинением украинских военнослужащих в том, что они якобы сбрасывают взрывные устройства на дома гражданского населения с помощью БПЛА.

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"Цель таких действий состоит в демонизации украинских военных и оправдании собственных военных преступлений. Поэтому, ни для кого не будет удивлением, если вскоре на пропагандистских ресурсах появятся очередные постановочные репортажи о мифических украинских ДРГ и беспилотниках".

Официально заявляем, что украинские военнослужащие не имеют никакого отношения к обстрелам Докучаевска, Стылы, Старомихайловки, Саханки, Ленинского, Пикуз или других населенных пунктов. Если есть хоть малейшая угроза мирному населению, наши защитники огонь не открывают!" - говорится в сообщении.

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