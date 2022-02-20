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Разведка США располагает данными, что российские командиры получили приказ продолжить вторжение, а командиры на местах разрабатывают конкретные планы, - CBS News

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Разведка США располагает данными, что российские командиры получили приказ продолжить вторжение, а командиры на местах разрабатывают конкретные планы, - CBS News
Российские командиры получили приказ продолжить вторжение в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил корреспондент CBS News по национальной безопасности Дэвид Мартин.

По его словам, у США есть разведывательные данные о том, что российские командиры получили приказ продолжить вторжение в Украину, а командиры на местах разрабатывают конкретные планы относительно того, как они будут маневрировать на своем секторе поля боя.

Разведка указывает, что "они делают все, что бы делали американские командиры после получения приказа продолжить", - сказал Мартин.

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Топ комментарии

  • San Luk
    Просто как начнете ждите в Мацкве укро ДРГ с приветами))

    И террористами в мире эти ДРГ ни кто не назовет, так как страны будут в состоянии войны и действия в тылу врага ни кто не отменлл
  • Бандерівець
    Правий сектор та Азов вже зайняли позиції!
  • Гыг с Вами
    распад и неуважение

    Кувейт тоже не был членом НАТО.

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