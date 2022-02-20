Новости • Война

Путин заверил Макрона, что Россия выведет войска из Беларуси - Le Monde

17 974118
Путин заверил Макрона, что Россия выведет войска из Беларуси - Le Monde
Президент России Владимир Путин подтвердил французскому коллеге Эмманюэлю Макрону намерение вывести войска РФ из Белоруссии.

Об этом сообщили в Елисейском дворце после телефонного разговора президентов 20 февраля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.

Вывод войск должен состояться после завершения учений.

"Нам придется все это проверить, это может занять немного времени", – добавили у президента Франции, ведь заявление противоречит словам режима Лукашенко, провозгласившего себя президентом РБ.

Читайте также: Макрон и Путин договорились интенсифицировать работу по созыву заседания ТКГ в ближайшие часы, - Елисейский дворец

Так, в Минске объявили, что находящиеся в Беларуси на учениях 10-20 февраля российские войска останутся дальше на других подобных маневрах.

Топ комментарии

  • Ан Мур
    жодна касапська обіцянка не коштує більше паперу, на якому вона записана. А усна обіцянка - та взагалі на нулі.
  • Николай Петров cedd8f88
    З Сирії скільки раз виводив, вроді 10, та так виводив, що вони й досі там. Разводка на лоха
  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Ага через лет 10
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости