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Финны посвятили Украине победу над ОКР в хоккейном финале Олимпиады: "Это для тебя! Оставайся сильной"

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В воскресенье, 20 февраля, в заключительный день зимней Олимпиады-2022 в Пекине состоялся финал хоккейного турнира, в котором сборная Финляндии одержала победу над ОКР со счетом 2:1. Сборная Финляндии посвятила победу Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после поединка популярный финский паблик о хоккее "Hockey Dreams" в фейсбуке разместил пост, посвятив Украине триумф Финляндии в битве с российской командой.

"Это для тебя #Украина. Оставайся сильной", - говорится в посте.

Финны посвятили Украине победу над ОКР в хоккейном финале Олимпиады: Это для тебя! Оставайся сильной 01

Стоит отметить, что посвящение Украине победы финнов над сборной ОКР изрядно взволновало мужа главной кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой – Евгения Попова, который является ярым хоккейным болельщиком.

Напомним, что финальная игра между сборными Финляндии и ОКР завершилась со счетом 2:1 в пользу финнов, решающая шайба была заброшена на старте третьего периода. Финны идеально отработали концовку матча и не позволили россиянам организовать финальный штурм. Команда Олимпийского комитета России была действующим чемпионом зимних Игр.

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Топ комментарии

  • Бандерівець
    Дякуємо, Брати фіни! Молодці!
    Московія буде знищена!
  • Джон КРОУТЕР e20898b9
    Спасибо Suomi! 🇫🇮
  • а ес c5e83b5a
    Браво SUOMI !
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