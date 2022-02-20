Финны посвятили Украине победу над ОКР в хоккейном финале Олимпиады: "Это для тебя! Оставайся сильной"
Как сообщает Цензор.НЕТ, после поединка популярный финский паблик о хоккее "Hockey Dreams" в фейсбуке разместил пост, посвятив Украине триумф Финляндии в битве с российской командой.
"Это для тебя #Украина. Оставайся сильной", - говорится в посте.
Стоит отметить, что посвящение Украине победы финнов над сборной ОКР изрядно взволновало мужа главной кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой – Евгения Попова, который является ярым хоккейным болельщиком.
Напомним, что финальная игра между сборными Финляндии и ОКР завершилась со счетом 2:1 в пользу финнов, решающая шайба была заброшена на старте третьего периода. Финны идеально отработали концовку матча и не позволили россиянам организовать финальный штурм. Команда Олимпийского комитета России была действующим чемпионом зимних Игр.