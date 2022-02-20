Рейсы в Украину отменили Austrian Airlines, Swiss и SAS

Австрийская Austrian Airlines, швейцарская Swiss International Air Lines (Swiss) и скандинавская SAS объявили о полном или частичном прекращении полетов в Украину.

В пресс-службе авиакомпании Austrian Airlines сообщили avianews.com, что до конца февраля останавливают рейсы в Киев и Одессу, передает Цензор.НЕТ. При этом полеты из Вены в Львов будут осуществлять в обычном режиме.

Swiss до 28 февраля приостановит полеты своим единственным маршрутом в Украину Киев-Цюрих. В компании подчеркнули, что также отказались от использования воздушного пространства Украины для транзитных рейсов.

По данным Reuters, скандинавская авиакомпания SAS (SAS.ST) отменила еженедельный рейс Осло-Киев 22 февраля.

Читайте также: SkyUp возобновляет продажу билетов на все рейсы

Авиакомпания не будет летать в воздушном пространстве Украины до 27 февраля, а решение о рейсе 1 марта будет принято позже, добавил представитель SAS.

Напомним, немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила все рейсы в Киев до 28 февраля.