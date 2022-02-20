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Вывезенных из ОРДЛО людей предлагают разместить на крайнем севере РФ

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Вывезенных из ОРДЛО людей предлагают разместить на крайнем севере РФ
Принудительно вывезенных из ОРДЛО людей предлагают разместить на крайнем севере Российской Федерации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, губернатор Мурманской области РФ Андрей Чибис сообщил о готовности региона принять вывезенных людей из так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Как пишет "Новая газета", о готовности принять жителей ОРДЛО также заявили Архангельская область и Якутия. Но журналисты обратили внимание на то, что прошлая попытка поселить в Заполярье жителей Донбасса обернулась для России фиаско.

"В 2014 году людей тоже везли на север, и многие из них ничего не знали ни об особенностях климата, ни о дороговизне жизни в здешних краях. Почти все отвечали: о том, что среди лета в Мурманске плюс шесть градусов, их просто никто "не предупреждал", - говорится в статье.

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"Новая газета" отмечает, что обещанной высокооплачиваемой работы не хватило на всех. Кроме того, не все прибывшие хотели или могли работать на горнорудных предприятиях.

"Причем половина зарплаты - это "полярки", которые нужно зарабатывать годами. А жить хочется сейчас, и в магазине не расплатишься обещаниями", - отмечают журналисты.

Поэтому ровно половина тех, кто приехал в Мурманск, вернулись обратно в Украину, но уже за свой счет.

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Топ комментарии

  • Иван Петров d4225322
    Я на севере была. Золото копала. Если б не моя .... С голоду пропала.
  • Ksenia VB
    у виправну колонію їх за зраду України
  • Alex Bender
    прекрасно . смотрим сериал "Вата на Крайнем Севере"
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