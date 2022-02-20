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По требованию Украины Польша созывает спецзаседание ОБСЕ

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По требованию Украины Польша созывает спецзаседание ОБСЕ
По требованию Украины Польша инициирует проведение спецзаседания совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), чтобы обсудить обострение ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter постоянного представителя Польши в ОБСЕ Адама Халачинского.

"По требованию Украины Польша созовет внеочередное заседание постоянного совета ОБСЕ", – пишет Халачинский.

Халачинский отметил, что пригласил на спецзаседание представителя действующего главы ОБСЕ в Украине Микко Киннунена и главу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    А уже было, «Вайна не заканчиваецця, патамушо эта выгадна власти и президенту! Ани деньги зарабатывают на вайне»?… Что-то заткнулись эти специалисты художественного свиста.
  • Bogdan_
  • Bogdan_
    чому ООС, а не війна? (с)
    Вопрос не в аббревиатуре, а где подевалась эта фауна, которая хотела "войны"?
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