Россия не нападет со стороны оккупированного Приднестровья, такие угрозы – элемент информационной войны, - Резников

Возможное нападение войск РФ на Украину со стороны оккупированного РФ Приднестровья не является серьезным сценарием.

Такое мнение министр обороны Алексей Резников высказал в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Приднестровье - это не серьезный сценарий. Потому что там и Молдова, давно ждущая возможности восстановить свою территориальную целостность. Учения, проходящие контингентом РФ во временно оккупированном Приднестровье - это фарс, используемый как элемент информационной войны", - убежденное чиновник.

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