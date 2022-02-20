Ударная группировка РФ ни в одном месте, где они окружили Украину, пока не сформирована, - Резников. ВИДЕО

Говорить о том, что полномасштабное нападение российских войск на Украину может быть "завтра-послезавтра", не стоит.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Алексей Резников заявил в эфире телеканала "1+1".

"По состоянию на это время ударная группировка Российской Федерации ни в одном месте, где они оцепили Украину, пока не сформирована.

Поэтому говорить о том, что завтра-послезавтра будет нападение, на мой взгляд неуместно. Но это не значит, что низкие риски, это не значит, что угрозы нет", - заверил он.

Министр обороны также отметил, что Украина будет внимательно наблюдать за заседанием Госдумы РФ, где 22 февраля будет рассмотрен украинский вопрос.

"Давайте смотреть на 22 число, у них там какое-то шаманское событие, где они с бубнами будут собираться и, возможно, принимать какие-то интересные глупые решения. Но я думаю, что эти решения приведут к отказу от Минских соглашений со стороны Российской Федерации. Мы наблюдаем за этим", - сказал Резников.

Читайте также: Мы сломали вражеский сценарий, агрессору никто не верит, - Резников