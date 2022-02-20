Российские войска по состоянию на десять часов вечера 20 февраля 74 раза открывали огонь на Донбассе, - пресс-центр ООС
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
Отмечается, что российско-оккупационные войска обстреляли:
- пять раз Красногоровку – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- три раза Авдеевку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов.
- дважды Гранитное – из минометов калибра 120 мм и 82мм.
- три раза Старогнатовку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов.
- пять раз Луганское - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- три раза Опытное – из минометов калибра 120 мм.
- дважды Пески – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- три раза Новогнатовку – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- четыре раза Счастье - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- Артема – из минометов калибра 120 мм.
- четыре раза Новотошковское – из артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм.
- Тарамчук – из артиллерии калибра 122 мм.
- Старомихайловку – из минометов калибра 120 мм.
- четыре раза Светлодарск – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов, станковых противотанковых гранатометов, противотанковых управляемых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- золотое – из минометов калибра 120 мм.
- дважды Южное – из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Новотроицкое – из минометов калибра 82 мм.
- три раза Троицкое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Причепиловку - из артиллерии калибра 152 мм.
- Павлополь – из минометов калибра 82 мм.
- три раза Болотенное – из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.
- Крымское – из минометов калибра 82 мм.
- дважды Лопаскино - из минометов калибра 120 мм и 82 мм.
- Новогригоровку – из станковых противотанковых гранатометов.
- Трудовское – из артиллерии калибра 122 мм.
- дважды Марьинку – из минометов калибра 120 мм.
- дважды Калиновое – из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм.
- Николаевку – из минометов калибра 120 мм.
- дважды Новозвановку – из минометов калибра 120 мм.
- дважды Богдановку – из артиллерии калибра 122 мм.
- Шумы – из минометов калибра 82 мм.
- Станицу Луганскую – из минометов калибра 120 мм.
- Нью-Йорк – из минометов калибра 82 мм.
- Новолуганское – из минометов калибра 120 мм.
- Старый Айдар – из минометов калибра 120 мм.
- Лобачево – из артиллерии калибра 122 мм.
"При обстреле из минометов калибра 120 мм населенного пункта Железное поврежден частный дом. Пострадавших гражданских лиц нет.
В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное.
Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны неприятеля", - подчеркнуто в сообщении.