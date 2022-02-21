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За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав

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За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав
За сутки 20 февраля в Украине зафиксированы 13 562 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"За сутки 20 февраля в Украине:

За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав 01 зафиксированы 13 562 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1254, медработников - 151);

За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав 01 17 172 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 4769 человек, вторую дозу - 7965 человек, дополнительную дозу получили 78 человек, бустерную дозу - 4360 человек.

Также за минувшие сутки:

За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав 01 госпитализированы – 1886 человек;

За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав 01 летальных случаев – 127;

За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав 01 выздоровели - 13 904 человека.

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За все время пандемии в Украине:

За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав 01 заболели - 4 734 333 человека;

За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав 01 выздоровели - 3 952 363 человека;

За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав 01 летальных случаев - 104 645;

За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав 01 проведено ПЦР-тестирований - 19 390 438.

С начала вакцинальной кампании привиты 15 680 363 человека, из них получили первую дозу – 15 680 361 человек, получили две дозы – 15 121 999 человек, получили дополнительную дозу – 26 510 человек, бустерную дозу – 668 508 человек. В общей сложности проведено 31 497 378 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав 10
За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав 11
За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав 12
За сутки в Украине зафиксированы 13 562 новых случая заболевания коронавирусом. 127 человек умерли, 13 904 - выздоровели, - Минздрав 13

Топ комментарии

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Підводимо підсумки: 1. Українська влада слідом за урядами інших країн повелась на паніку із-за одного (з багатьох в історії людства) сполоху епідемії, аналогічної за ефектом важкій формі звичайного грипу. 2. За два роки викинули у повітря 120 млрд.грн. ковідних грошей (для порівняння - на закупку та розробку зброї за ці 2 роки з бюджету було виділено 45 млрд.грн.). 3. Поклали економіку, залишили без роботи малий бізнес. 4. В результаті маємо такій же рівень захворюваності та смертності, як і країни, які нічого не робили для "боротьби" з ковідом. 5. Продовжуємо і далі всератись з приводу цього ковіду.... P.S. Особисто я два рази щепився, паралельно з тим 3 рази перехворів і продовжую спостерігати за цим цирком...
  • PVol 69
    Здається я знаю, що вони тепер задумали.
    Не стільки там буде тої війни, як по всій Європі буде стояти територіальна оборона перекривати дороги і перевіряти ковідні сертифікати.
  • Володимир Українец
    Щось не чути адептів "святої вакцинації".
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