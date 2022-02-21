Глава МИД Канады Жоли прервала визит в Европу из-за усиления напряженности в Украине
4 67910
Глава МИД Канады Мелани Жоли сократила официальный визит в Европу из-за усиления российской эскалации на границе Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом министр сообщила в Твиттере.
"По причине усиления напряженности в Украине я решила отложить свой визит во Францию и немедленно вернуться в Канаду", - отметила министр.
"Мы будем без устали искать дипломатическое решение. Россия до сих пор имеет время выбрать путь деэскалации и диалога", - добавила Жоли.