В Пентагоне объяснили, почему США не вводят санкции против России до ее вторжения в Украину

США не планируют вводить санкции против России за вторжение в Украину. Причину такой позиции объяснил пресс-секретарь Пентагона Джон Кибри.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом пишет Politico.

По его словам, администрация Байдена пока не склонна вводить полные санкции, поскольку угроза санкций рассматривается как сдерживающий фактор России.

"Если вы наказываете кого-то за то, чего он еще не сделал, то он может просто уйти и сделать это. Поэтому мы откладываем это (санкции. – Ред.) и надеемся, что это может повлиять на расчеты Путина", – сказал Кирби.

Кирби также сказал, что западный альянс един в восприятии угрозы со стороны России.

"Лидеры, с которыми мы встречались в Брюсселе, а также в Литве и, конечно же, в Польше, все видят ситуацию так же, как и мы. Они считают, что Россия продолжает готовиться к очередному вторжению в Украину", – сказал он.

Он добавил, что дипломатические усилия США и их союзников по НАТО по сдерживанию Путина гарантируют, что он не сможет обвинять Запад в безразличии, если вторгнется в Украину. Он отметил, что Путину придется взять на себя вину за все жертвы, причиненные Украине в результате вторжения.

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Напомним, глава Еврокомиссии назвала самый мощный рычаг влияния на Россию.

Как известно, США и Европа завершают работу над расширенным пакетом санкций против России в случае ее вторжения в Украину. Он нацелен на крупные российские банки, но не предусматривает запрета доступа РФ к финансовой системе Swift.

Ранее немецкое издание Handelsblatt уверяло, что США и ЕС больше не рассматривают отключения России от Swift, потому что будут слишком негативные экономические последствия для самого Запада.

Как известно, будущий лидер партии Меркель выступил против отключения России от системы Swift.

В декабре 2021 г. стало известно, что США могут отключить Россию от системы Swift.

Накануне премьер Великобритании пригрозил лишить российские компании финансирования в случае нападения на Украину.

В то же время, спикер Госдумы РФ заявил, что санкции Запада никого не пугают.