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За три дня из Украины вылетели 60 чартеров, преимущественно с представителями ОПЗЖ, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк

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За три дня из Украины вылетели 60 чартеров, преимущественно с представителями ОПЗЖ, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк
За три дня из Украины вылетели 60 чартерных рейсов, львиную долю пассажиров которых составляли члены фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" и их родственники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграмме написала депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

"60 чартерных рейсов, львиную долю которых наполнили представители фракции ОПЗЖ и их семьи, вылетели из Украины за последние три дня", - отметила она.

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Депутат отметила, что сейчас СБУ усложнила процесс получения разрешений на вылет частными бортами - теперь он занимает семь суток, а не три. "Иначе вылетела бы вся фракция ОПЗЖ", - отметила Василевская-Смаглюк.

По ее словам, представители других политических сил в основном остаются в Украине "вместе с семьями и детьми".

Топ комментарии

  • Яукр
    Наволоч яка привела нам війну рятую своє нікчемне життя і біжить у країни Заходу
  • Юрий Васильевич e5e9883f
    Боятся, в случае чего народ Украины их порвёт.
  • Антон Чигур
    От уроды летите падлы и не возвращайтесь!!
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