Новости • Агрессия России против Украины, Война

Байден согласился встретиться с Путиным в ближайшее время, если не произойдет вторжения РФ в Украину, - Псаки

6 12934
Байден согласился встретиться с Путиным в ближайшее время, если не произойдет вторжения РФ в Украину, - Псаки
Президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин могут встретиться в ближайшее время, если Россия не приступит к вторжению в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила спикер Белого дома Джен Псаки.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров встретятся позже на этой неделе в Европе при условии, что Россия не продолжит военные действия. Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным после этой встречи, опять же, если не произойдет вторжения", - отметила представительница администрации США.

Она отметила, что Соединенные Штаты всегда готовы к дипломатии. И в то же время подчеркнула: "Мы также готовы наложить быстрые и тяжелые последствия, если Россия вместо этого выберет войну".

"Сейчас, похоже, Россия продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в ближайшее время", – добавила Псаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден и Путин согласились на участие в саммите по безопасности и стабильности в Европе, - Елисейский дворец

Топ комментарии

  • A San
    Лучшие санкции - это прикрыть небо Украины . В наземной операции без военных спмолетов и ракет у кацапов нет шансов.
    Остальное - кацапам *****.
  • Boruh Zackelberger
    путлеру так хочется выглядеть рукопожатным, этот гебнявый бандитец смешон в своих корчах неудовлетворенной мании величия
  • Mykola Pikalenko
    Зачем встречаться с этим уголовником? Уже давно понятно, что разговаривать с ним не о чем. Задача одна: всему миру объединиться и задушить гадину. Неужели за 8 лет на Западе никаких выводов не делают?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости