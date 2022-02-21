Байден согласился встретиться с Путиным в ближайшее время, если не произойдет вторжения РФ в Украину, - Псаки
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Президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин могут встретиться в ближайшее время, если Россия не приступит к вторжению в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила спикер Белого дома Джен Псаки.
"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лавров встретятся позже на этой неделе в Европе при условии, что Россия не продолжит военные действия. Президент Байден в принципе согласился на встречу с президентом Путиным после этой встречи, опять же, если не произойдет вторжения", - отметила представительница администрации США.
Она отметила, что Соединенные Штаты всегда готовы к дипломатии. И в то же время подчеркнула: "Мы также готовы наложить быстрые и тяжелые последствия, если Россия вместо этого выберет войну".
"Сейчас, похоже, Россия продолжает подготовку к полномасштабному нападению на Украину в ближайшее время", – добавила Псаки.