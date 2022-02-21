США хотят запретить обработку трансакций крупных российских банков, - Reuters

США подготовили первый пакет санкций против России, включающий запрет на обработку трансакций крупных российских банков.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Санкции, предусмотренные на случай российского вторжения в Украину, будут направлены на сокращение корреспондентских отношений банков США и РФ, которые позволяют осуществлять международные платежи. Список банков, которые могут оказаться под санкциями, сформирован не до конца. В то же время агентство отмечает, что с большой вероятностью ограничения коснутся ВТБ, Сбербанка, ВЭБ.РФ и Газпромбанка.

Кроме того, США в случае вторжения РФ в Украину введут санкции против российских физических и юридических лиц, которые предусматривают замораживание активов и запрет на любые транзакции. Белый дом и Минфин США отказались от комментариев.

Напомним, ранее вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель предложил Совету ЕС на уровне министров иностранных дел одобрить пакет жестких санкций против Российской Федерации в случае дальнейшего вторжения в Украину.

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Глава европейской дипломатии также заявил об отсутствии доказательств отвода определенных подразделений российских войск от украинской границы.

Потом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла некоторые детали санкций. По ее словам, в случае нового вторжения в Украину Россию отрежут от международных финансовых рынков. Также она не сможет получить доступ к основным экспортным товарам.