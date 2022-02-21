Вероятности реализации сценария полномасштабного вторжения РФ в Украину нет, - Волкер

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер не считает, что Российская Федерация пойдет на полномасштабное вторжение в Украину.

Экс-спецпредставитель Госдепа в эфире канала "Украина 24" сказал, что не видит вероятности реализации худшего сценария по отношению к нашему государству, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"...я не ожидаю худшего возможного сценария (полномасштабное вторжение РФ в Украину – Ред.)... я не думаю, что есть вероятность его реализации...", – заявил собеседник.

По мнению Волкера, президент России Владимир Путин не изменит того, что украинцы чувствуют себя европейцами.

"...Я считаю, что украинцы знают хорошо..., что значит быть украинцем. Владимир Путин это не изменит. Они знают в сердце, что они европейцы, и Владимир Путин с этим сделать ничего не может. То есть, что бы там в военном плане ни происходило, страна все равно в конечном счете выиграет...", – утверждал бывший спецпредставитель Госдепа.

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