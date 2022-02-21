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Армия РФ усиливает активность на границе с Украиной: новые спутниковые снимки, – CNN. ФОТО

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Новые спутниковые снимки, сделанные вчера, 20 февраля, свидетельствуют об усиленной активности российских войск, расположенных рядом с северо-восточной границей Украины с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN, ссылаясь на данные частной компании Maxar.

Как отмечает компания, уже некоторое время отслеживающая перемещение российских войск рядом с украинской границей, "к северо-западу от Белгорода и у Солоты и н.п. Валуйки в России наблюдаются многочисленные новые развертывания бронетехники и войск".

Армия РФ усиливает активность на границе с Украиной: новые спутниковые снимки, – CNN 01

Акцентируется внимание, что эти территории расположены около 35 км от границы.

"Эта активность отличается от развертывания подразделений, которые наблюдались раньше... До недавнего времени они размещались на или рядом с гарнизонами и учебными полигонами. Сейчас (20 февраля. - Ред.) большинство подразделений и вспомогательного снаряжения в Солоте отъехали, и по всему району можно видеть следы транспортных средств и конвоя бронетехники", - отмечает компания.

Изображения показывают, что лагерей или площадок, где еще 13 февраля размещались значительные силы, почти не осталось.

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Некоторую военную технику заметили к востоку от Валуек, примерно в 15 км от границы с Украиной.

CNN отдельно установил геолокацию нескольких видео, появившихся в сети на выходных, на которых видно движение больших колонн с танками, гаубицами и бронетехникой в ​​районе Белгородской области РФ.

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  • частный сектор
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