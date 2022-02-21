Армия РФ усиливает активность на границе с Украиной: новые спутниковые снимки, – CNN. ФОТО
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN, ссылаясь на данные частной компании Maxar.
Как отмечает компания, уже некоторое время отслеживающая перемещение российских войск рядом с украинской границей, "к северо-западу от Белгорода и у Солоты и н.п. Валуйки в России наблюдаются многочисленные новые развертывания бронетехники и войск".
Акцентируется внимание, что эти территории расположены около 35 км от границы.
"Эта активность отличается от развертывания подразделений, которые наблюдались раньше... До недавнего времени они размещались на или рядом с гарнизонами и учебными полигонами. Сейчас (20 февраля. - Ред.) большинство подразделений и вспомогательного снаряжения в Солоте отъехали, и по всему району можно видеть следы транспортных средств и конвоя бронетехники", - отмечает компания.
Изображения показывают, что лагерей или площадок, где еще 13 февраля размещались значительные силы, почти не осталось.
Некоторую военную технику заметили к востоку от Валуек, примерно в 15 км от границы с Украиной.
CNN отдельно установил геолокацию нескольких видео, появившихся в сети на выходных, на которых видно движение больших колонн с танками, гаубицами и бронетехникой в районе Белгородской области РФ.