Пять человек, среди которых трое полицейских, провалились под лед в Днепре. Один человек погиб, – ГСЧС. ВИДЕО

20 февраля в 14:56 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на реке Днепр мужчина во время рыбалки провалился под лед. Событие произошло в городе Днепр, Соборный район, улица Набережная Победы (река Днепр).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По сообщению направлено отделение водолазно-спасательной группы аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и очередной караул 1-й государственной пожарно-спасательной части 8-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Три сотрудника Национальной полиции, первыми прибывшие к месту, пытались спасти рыбака, однако сами провалились под лед (1 полицейский – на расстоянии около 70 метров от берега, 2 полицейских – на расстоянии около 40 метров от берега).

Также провалился под лед на расстоянии около 40 метров местный житель, пытавшийся помочь сотрудникам Национальной полиции.

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Совместными усилиями личного состава ГСЧС спасены 5 человек, из них: 3 сотрудника полиции, 1 местный житель, пытавшийся помочь полиции, и 1 рыбак (умер в автомобиле экстренной медицинской помощи, личные данные устанавливаются).

К месту происшествия было направлено 13 человек личного состава и 5 единиц техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.