Пять человек, среди которых трое полицейских, провалились под лед в Днепре. Один человек погиб, – ГСЧС. ВИДЕО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По сообщению направлено отделение водолазно-спасательной группы аварийно-спасательной части аварийно-спасательного отряда специального назначения и очередной караул 1-й государственной пожарно-спасательной части 8-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Три сотрудника Национальной полиции, первыми прибывшие к месту, пытались спасти рыбака, однако сами провалились под лед (1 полицейский – на расстоянии около 70 метров от берега, 2 полицейских – на расстоянии около 40 метров от берега).
Также провалился под лед на расстоянии около 40 метров местный житель, пытавшийся помочь сотрудникам Национальной полиции.
Совместными усилиями личного состава ГСЧС спасены 5 человек, из них: 3 сотрудника полиции, 1 местный житель, пытавшийся помочь полиции, и 1 рыбак (умер в автомобиле экстренной медицинской помощи, личные данные устанавливаются).
К месту происшествия было направлено 13 человек личного состава и 5 единиц техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.