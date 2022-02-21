Если бы в 2008 году Украина получила ПДЧ в НАТО – сейчас в Европе было бы безопаснее, - Порошенко

Если бы Украина еще в 2008 году получила ПДЧ в НАТО, Европа сегодня чувствовала бы себя гораздо безопаснее.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы и пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Путин выдвинул ультиматум и сказал, что Украина будет в НАТО только тогда, когда Россия разрешит. Или сейчас мы сделаем так, чтобы вернуться к границам 97 года и исключить из НАТО, например, Болгарию и Румынию? Или убрать натовское вооружение, натовские базы из Болгарии и Румынии, а может и из Польши?.Если бы кто-то решился задуматься над этим вопросом - Путин пошел бы дальше.Вы знаете, каким должен быть ответ? Очень простой - летом этого года на саммите 2022 года в Мадриде предоставить Грузии и Украине План действий по членству в НАТО", - подчеркнул Порошенко.

По его словам, это бы продемонстрировало Путину, что на языке ультиматумов с НАТО говорить нельзя.

"А определять судьбу будущего членства Украины в НАТО будет украинский народ, украинская власть и страны-члены НАТО. История не терпит сослагательного наклонения, но сейчас уже очевидно, если бы в 2008 году на Бухарестском саммите было принято решение о предоставлении Украине Плана действий по членству, а до 2014 года Украина стала бы членом НАТО - в Европе было бы безопаснее. Не только Украине, Польше, Чехии, Словакии, Эстонии, скандинавским странам - всем было бы гораздо безопаснее", - отметил лидер "ЕС".

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Порошенко подчеркнул, что в 2014 году никакой Будапештский меморандум, никакие другие форматы, где нет гарантий, не сработали бы, когда Россия пошла в атаку.

"Потому что пост-военная европейская и мировая система безопасности базировалась на Ялтинских решениях. На том, что существует единый орган, позволяющий применять военную силу в любых конфликтах по миру. Этот орган называется Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, где решения принимаются консенсусом постоянных членов. Но когда один из пяти постоянных членов является агрессором, система разрушена, Россия разрушила не просто государственные границы Украины, суверенитет, территориальную целостность государства, а Россия разрушила глобальную систему безопасности, альтернативой этому мы можем предложить только НАТО с ее пятой статьей. Полякам очень повезло, что они своевременно вступили в ЕС и вступили в НАТО", - подытожил пятый президент.