Строительство Музея Революции Достоинства завершат к концу 2023 года, - ОП
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы задались целью, что осенью этого года строительство Музея Революции Достоинства начнется. Такие сроки определил президент Украины Владимир Зеленский", – сказал он.
По словам Тимошенко, все процессы ускорены, проведен тендер на разработку проектно-сметной документации. Работы проходят в рамках программы "Большая стройка".
"До конца 2023 года все работы должны быть завершены", - добавил Тимошенко, координирующий инфраструктурную программу.
Будущий музей объединит сразу несколько экспозиций. В частности, "Штурм холма" – проект, имеющий необычное архитектурное решение. Зигзагообразный подъем, ведущий от Мемориала Небесной Сотни, продолжится до вершины Музея. Эта дорога будет окутывать сооружение снаружи, станет частью ее стен.
"Дом Свободы" разместят в левом крыле Музея, с отдельным входом и лифтами. Здесь предусмотрено открытое пространство для встреч и мероприятий, учебные классы, творческие мастерские, тренинговые залы, студия звукозаписи, оборудованы места для комфортной работы исследователей с архивами Музея Майдана.
Среди объектов Музея и "Йолка" высотой 5 метров. Ее разместят внутри здания. Музей также будет включать фондохранилище, атриум, смотровую площадку, детский музей и другие локации.
Ранее координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в течение 2021 года в Украине было обновлено 7 домов культуры, 10 памятников культуры, 5 парков, 2 филармонии, а также открыто более сотни учебных заведений.