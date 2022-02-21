Строительство Музея Революции Достоинства завершат к концу 2023 года, - ОП

В конце 2023 года в Киеве откроет двери Музей Революции Достоинства, который создают в центре столицы. Тендер на разработку проектной документации уже прошел, а само строительство начнется осенью.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы задались целью, что осенью этого года строительство Музея Революции Достоинства начнется. Такие сроки определил президент Украины Владимир Зеленский", – сказал он.

По словам Тимошенко, все процессы ускорены, проведен тендер на разработку проектно-сметной документации. Работы проходят в рамках программы "Большая стройка".

"До конца 2023 года все работы должны быть завершены", - добавил Тимошенко, координирующий инфраструктурную программу.





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Будущий музей объединит сразу несколько экспозиций. В частности, "Штурм холма" – проект, имеющий необычное архитектурное решение. Зигзагообразный подъем, ведущий от Мемориала Небесной Сотни, продолжится до вершины Музея. Эта дорога будет окутывать сооружение снаружи, станет частью ее стен.

"Дом Свободы" разместят в левом крыле Музея, с отдельным входом и лифтами. Здесь предусмотрено открытое пространство для встреч и мероприятий, учебные классы, творческие мастерские, тренинговые залы, студия звукозаписи, оборудованы места для комфортной работы исследователей с архивами Музея Майдана.

Среди объектов Музея и "Йолка" высотой 5 метров. Ее разместят внутри здания. Музей также будет включать фондохранилище, атриум, смотровую площадку, детский музей и другие локации.

Ранее координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в течение 2021 года в Украине было обновлено 7 домов культуры, 10 памятников культуры, 5 парков, 2 филармонии, а также открыто более сотни учебных заведений.

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