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На оккупированной Луганщине решили "добровольно мобилизовать" мужчин старше 55 лет

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На оккупированной Луганщине решили "добровольно мобилизовать" мужчин старше 55 лет
Главарь оккупантов "ЛНР" Леонид Пасечник подписал указ о "добровольной мобилизации" мужчин старше 55 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

Соответствующий документ обнародован на сайте так называемой "администрации" террористов "ЛНР".

"Осуществить призыв на военную службу граждан мужского пола возрастом старше 55 лет в добровольном порядке", — сказано в документе.

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