"Признание "ЛДНР" Россией будет означать нарушение территориальной целостности Украины", - Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что если РФ "признает ЛДНР", то это станет нарушением территориальной целостности Украины.

Об этом глава Минобороны заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Вероятное признание террористических организаций будет точно означать, что РФ прямо нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины", - подчеркнул Резников.

По его словам, это может стать причиной потенциального вторжения.

"Из-за какого-то ввода каких-то "миротворцев". Ход очень простой и понятный, но я уверен, что тогда международное сообщество, убедительно утверждающее, что будут вводить санкции, они будут иметь на это полное право", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не нападет со стороны оккупированного Приднестровья, такие угрозы – элемент информационной войны, - Резников