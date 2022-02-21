Россия пытается расшатать Украину изнутри, чтобы принудить к капитуляции и изменению политического курса, - Резников

Украинские воины готовы к любым сценариям дестабилизации ситуации со стороны РФ.

Об этом заявил сегодня на пресс-брифинге министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Украина не умаляет угрозы со стороны РФ.

"Ее уровень высок, но мы осуществляем прогнозирование всех сценариев, выбирая нашу тактику поведения", - отметил он.

"Среди других мы рассматривали сценарий, который РФ попытается буквально оцепить войсками: от Бреста до Таганрога, по суше, на двух морях и во временно оккупированном Крыму. Но обозначить активность на временно оккупированной части Молдовы, в Приднестровье. Также ожидалось, что РФ на фоне этого устроит обострение на востоке Украины", – рассказал он.

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Резников также добавил, что, как прогнозировалось, все это будет сопровождаться другими средствами давления: кибератаками, минированием гражданских объектов, попытками устроить беспорядки под разными предлогами.

"Цель этих действий - расшатать Украину изнутри, чтобы принудить к капитуляции, мы изменили политический курс и отказались ЕС и НАТО, а наконец потеряли независимость. Сейчас этот сценарий пытаются воплотить", - сообщил он.