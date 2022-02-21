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Фон дер Ляйен против "санкций на опережение", как призвал Зеленский: "Мы должны оставлять РФ шанс"

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Фон дер Ляйен против "санкций на опережение", как призвал Зеленский: "Мы должны оставлять РФ шанс"
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что не соглашается с идеей "санкций на опережение" против России из-за ее угроз силой Украине, потому что так они перестанут быть фактором сдерживания.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет Reuters.

В эфире ARD Урсула фон дер Ляйен отметила, что пакет санкций, подготовленных на случай вторжения России в Украину, будет применен после новой агрессии РФ, косвенно ответив на призыв Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности применить санкции на опережение.

"Мы должны оставить России шанс вернуться к дипломатии, за стол переговоров. Это окно еще открыто", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

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Ранее президент Еврокомиссии сообщила, что запланированные ЕС и США санкции призваны "по сути отрезать Россию от международных финансовых рынков".

Напомним, в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал к превентивным санкциям для сдерживания РФ и заявил, что они не будут иметь смысла, если они будут применены уже после российского вторжения.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Фіни шансів не залишили
  • буков
    Молодець, піде завгоспом в Газпром.
  • Яр Холодний
    Бандит, отобравший чужое, требует признания грабежа законным, а также гарантий, что он сможет грабить и убивать впредь без претензий со стороны цивилизованного общества. Иначе он готов убивать всех, кто с этим не согласен.
    Вы прослушали полное изложение малявы МИДа России.
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