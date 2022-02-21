Фон дер Ляйен против "санкций на опережение", как призвал Зеленский: "Мы должны оставлять РФ шанс"
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет Reuters.
В эфире ARD Урсула фон дер Ляйен отметила, что пакет санкций, подготовленных на случай вторжения России в Украину, будет применен после новой агрессии РФ, косвенно ответив на призыв Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности применить санкции на опережение.
"Мы должны оставить России шанс вернуться к дипломатии, за стол переговоров. Это окно еще открыто", – сказала Урсула фон дер Ляйен.
Ранее президент Еврокомиссии сообщила, что запланированные ЕС и США санкции призваны "по сути отрезать Россию от международных финансовых рынков".
Напомним, в выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал к превентивным санкциям для сдерживания РФ и заявил, что они не будут иметь смысла, если они будут применены уже после российского вторжения.