РФ на сегодня не готова к наступлению, в Минобороны не преуменьшают угрозу, - Резников
Об этом глава Минобороны заявил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"В последнее время читаю разных экспертов, что министр умаляет угрозы, рассказывает об отсутствии ударной группировки. Просто хочу сказать, что я общаюсь с профессиональными военными. В первую очередь, с главнокомандующим ВС Валерием Залужным, начальником штаба Шапталой и другими командующими ВСУ. Я использую именно стандарты военной науки. Когда я говорю об отсутствии ударной группировки, это значит, что нет всех составляющих, которые должны быть для этого", – пояснил министр.
По его словам, в Минобороны не преуменьшают угрозу.
"Когда нам говорили, что будет 16 февраля нападение - мы говорили, это невозможно, потому что нет для этого готовности. Его не было 17, его не было 20. Его нет и не будет сегодня, 21. Я убежден, что по состоянию на сегодняшний день маневр для политико-дипломатического решения неразвязывания масштабной войны существует и остается", - подчеркнул Резников.
Напомним, ранее министр обороны Резников заявил, что говорить о том, что полномасштабное нападение российских войск на Украину может быть "завтра-послезавтра", не стоит.