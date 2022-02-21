Рейтинг партий: "ЕС" - 23,2%, "СН" - 16,2%, ОПЗЖ - 10,7%, "Батькивщина" - 10%, "Розумна політика" - 8,5%, - опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в ближайшее время, восемь партий преодолели бы проходной пятипроцентный барьер.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный компанией "SOCIS" 11 – 16 февраля 2022 года, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы выборы в Верховную Раду происходили в ближайшее время, 16,4% среди всех респондентов и 23,2% среди определившихся собирается голосовать проголосовали бы за "ЕС", 11,5% и 16,2% соответственно - за "Слугу народа", 7,6% и 10,7% соответственно – за ОПЗЖ, 7,1% и 10,0% соответственно – за "Батькивщину", 6,0% и 8,5% соответственно – за "Розумну політику", 5,0% и 7,1% соответственно – за "Силу и честь", 4,5% и 6,3% соответственно – за "Наши", 4,4% и 6,2% соответственно – за "Украинскую стратегию Гройсмана". Другие партии имеют более низкую поддержку. 7,8% респондентов не поддерживают ни одну из партий, 13,8% - не определились, 2,5% - отказались отвечать, 5,4% - не будут участвовать в голосовании", - говорится в исследовании.

Также читайте: Рейтинг партий: "ЕС" - 12,3%, "СН" - 12,1%, "Батькивщина" - 8,3%, ОПЗЖ - 7,8%, "Розумна політика" - 5,5%, - опрос СОЦИСа. ИНФОГРАФИКА





Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей. В общей сложности было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью САТИ (Computer Assisted Telephone Interviewing) с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,4%. Средняя продолжительность одного интервью составила 12 минут.