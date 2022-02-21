"Лежали после инсульта и COVID-19": в Свердловской области пациентов выселили из больницы по прибытии 600 вывезенных из ОРДЛО людей
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию Znak.com сообщил источник.
В регион доставят 600 жителей ОРДЛО. При этом пациенты реабилитационной спецбольницы "Липовка" в Реже рассказали, что ради беженцев их выселяют из заведения прямо посреди лечения.
"Нас оттуда выселили: и тех, кто после инсульта был, и тех, кто после ковида — всех выселили. Вчера где-то в четыре часа к нам пришли и сообщили, что везут беженцев из Украины, что надо срочно — до 11 часов утра — освободить палаты и выехать.
В экстренном порядке вывезли всех больных ковидом: развезли, видимо, по разным больницам. К 11 часам всех оставшихся увез автобус", — рассказала бывшая пациентка "Липовки" Белозерова.
Тем, кто воспользовался услугами центра на платной основе, пообещали сделать перерасчет. Но никакой альтернативы для продолжения реабилитации пациентам не предложили, рассказывает женщина.
Размещение в "Липовке" на ближайшие даты также оказалось недоступно — информацию о том, что все места в ближайшее время будут заняты беженцами, подтвердили в отделе продаж больницы.
"Замечательно, что беженцы у нас размещаются. Но у нас много пионерских лагерей, которые на данный момент не функционируют. Можно было туда разместить, а больных людей не дергать — дать им продолжить лечение. Это же целый санаторий, все больные люди: ковидники, после инсульта люди: им очень нужно было это восстановление", — добавила Яна Белозерова.
Будут ли беженцев селить в другие ведомственные больницы и учреждения, пока неизвестно. Официально в правительстве Свердловской области заявлений о беженцах еще не делали. В ГУ МЧС по Свердловской области также нет информации об эвакуированных с Донбасса.
Издание направило официальный запрос в министерство здравоохранения Свердловской области.
Поток беженцев с территорий самопровозглашенных ЛНР и ДНР идет в Россию с вечера 18 февраля. Официально — из-за возможного наступления украинской армии на Донбасс. Ближайшая точка эвакуации — Ростовская область, где ввели режим ЧС. Сначала беженцев распределяли по приграничной зоне, теперь везут в крупные города: Ростов-на-Дону, Аксай, Таганрог и т. д.
По официальным данным, 20 февраля в пунктах временного размещения Ростовской области находились 6,8 тыс. беженцев с Донбасса. При этом границу пересекли более 50 тыс. жителей востока Украины.