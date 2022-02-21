Украина трижды инициировала заседание ТКГ. РФ не согласилась, что де-факто свидетельствует об отказе от Минских соглашений, - Резников

Украинская сторона в последние дни трижды пыталась созвать внеочередное заседание ТКГ по ситуации на Донбассе, Россия столько же отказывалась от него, что де-факто свидетельствует о том, что РФ стала на путь отказа от Минских договоренностей.