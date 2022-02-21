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Путин сегодня проведет "большое" заседание Совета безопасности России, - Песков

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Путин сегодня проведет "большое" заседание Совета безопасности России, - Песков
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет заседание Совбеза РФ.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"В скором времени, буквально через 10-15 минут, президент Путин соберет заседание Совета безопасности России", - сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что речь идет о "большом" заседании, а не о более регулярных совещаниях президента с постоянными членами СБ РФ. По его словам, на мероприятии ожидается выступление Путина, возможные доклады и другие участники.

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Отвечая на уточняющий вопрос, Песков сообщил, что это "нерегулярное" заседание Совбеза. При этом представитель Кремля не ответил на вопрос о теме мероприятия.

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  • Перехватчик
  • Перехватчик
    Вал Мишель


    @VALMICHEL7

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    10 ч



    - Спикер Госдумы Селезнев в 1999 заявил о взрыве в Волгодонске за 3 дня до него.
    - Жириновский заявил о нападении России на Украину за 2 месяца.
    - Соловьев написал о произошедшем взрыве в Донецке за сутки.
    Великие провидцы! Нострадамус, Ванга, Селезнев, Жирик и Помёт.
  • Перехватчик




    Одеса-Анекдоти®


    @uanews3

    ·
    18 ч



    Обращусь один раз к русскому солдату. Пока ты находишься в пределах своей страны - ты защитник Родины, спаситель Отечества и гордость нации. Но как только, ты с оружием переступишь границу Украины, ты станешь оккупантом, фашистом, террористом, убийцей и преступником! Запомни!
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