Стефанчук призвал нардепов пройти эффективно эту пленарную неделю: Должны быть объединены и вместе в такие времена
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Спикер парламента Руслан Стефанчук призвал народных депутатов пройти эту пленарную неделю эффективно.
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на согласительном совете в понедельник.
Стефанчук считает, что депутаты должны быть "объединены и вместе в такие времена". Спикер подчеркнул, что сейчас в Украине осуществляется мощная информационная атака, но наша страна демонстрирует: единственный путь разрешения ситуации на Донбассе – дипломатический.
"Украина ни на кого не нападает. Но Украина будет себя защищать", - отметил он.
Председатель ВР отметил, что на прошлой неделе на Мюнхенской конференции президент Владимир Зеленский своим выступлением расставил "больше, чем четко все точки над "і"" относительно позиции и действий Украины.