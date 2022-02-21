Россия ведет развертывание не только на Донбассе, но и в оккупированном Приднестровье, – Бутусов. КАРТА+ВИДЕО

Российские войска угрожают Одесской области. Также они проводят маневры русской десантной флотилии в Черном море.

Об этом в своем видео заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По состоянию на 20:00 (20 февраля. - Ред.) произошло 66 обстрелов. Обстреляны 30 населенных пунктов. Враг активно применял тяжелое вооружение. За 20 февраля было применено 424 тяжелых снаряда и мины калибра 152, 122 и 120-мм по украинских позициях. Один из украинских воинов получил ранения, погибших сегодня, к счастью, нет", - отметил журналист.

По его словам, угроза войны на Донбассе сохраняется.

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"Сегодня (20 февраля. – Ред.) интенсивность обстрелов снизилась по сравнению со вчерашним днем, 19 февраля. …Мы зафиксировали и вчера (19 февраля. – Ред.) ночью начались передвижения и активизация российских войск на Донбассе. Самая большая угроза во время этого обострения идет там, где противник не совершает никаких передвижений войск. Это именно Донбасс. На Донбассе до середины февраля никаких передвижений не было. Враг маскировал свои намерения. Но начиная с 17 февраля пошла активизация на Донбассе. И сейчас она сопровождается повышенной активностью российских войск. Войска РФ в районе Новошахтинска, Ростова, активизировались", - продолжил Бутусов.

Россия сосредотачивает артиллерию, перебрасывает ее прямо в населенные пункты, что очень мешает огневому ответу украинских войск.

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"Россия не просто ведет развертывание на Донбассе. Также в прошлую ночь были зафиксированы активные действия войск РФ на границах в тех местах, где раньше их не было. В Черном море были маневры российской десантной флотилии. Также по тревоге были подняты подразделения российской бригады в оккупированном Приднестровье. Это впервые Россия проводит демонстративные действия в оккупированном Приднестровье. Они показывают, что они угрожают Одесской области", - отметил журналист.

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