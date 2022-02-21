Песков уверяет, что Россия не составляет списки украинцев, которых убьют или отправят в лагеря в случае военной оккупации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал фейком утверждение Вашингтона, что РФ якобы составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае вторжения в Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Это абсолютная ложь. Мне известно, что это абсолютный вымысел. Такого списка не существует. Это фейк", - сказал Песков.

Ранее в росСМИ появились сообщения, что представитель США в отделении ООН и других международных организациях в Женеве Батшеба Нелл Крокер направила письмо верховному комиссару ООН по правам человека, в котором утверждает, что РФ составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или направлены в лагеря в случае нападения на Украину.

В документе говорят о том, что "предполагаемое вторжение приведет к катастрофе в области прав человека в Украине".

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"У нас есть достоверная информация о том, что российские силы составляют списки установленных украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря после военной оккупации", - цитирует издание.

Согласно опубликованному документу, который пока не подтвержден, в Штатах "обеспокоены тем, что вторжение приведет к распространенным человеческим страданиям".