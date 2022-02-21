Фракция "Слуги народа" сегодня в режиме Zoom-конференции рассмотрит исключение Трухина и Кузьминых, - пресс-секретарь политсилы Палийчук

Сегодня, 21 февраля, в 19.00 состоится традиционное заседание фракции "Слуга Народа", которое проходит в начале каждой пленарной недели.

Об этом сообщила в телеграме пресс-секретарь политсилы "Слуга народа" Юлия Палийчук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, народные депутаты обсудят приоритетные законопроекты повестки дня Верховной Рады, а также вопросы исключения из фракции Александра Трухина и Сергея Кузьминых.

"Нынешнее заседание фракции пройдет в режиме Zoom-конференции. Таким образом, фракция тестирует различные форматы работы, чтобы быть готовыми работать и принимать решения в любых ситуациях эпидемиологического или безопасного характера", - говорится в сообщении.

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